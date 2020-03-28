رئيس الوزراء الإسباني يوقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية في البلاد

أصدر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قراراً بإيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية في البلاد لمدة أسبوعين، في إجراء حكومي جديد لمكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت سانشيز إلى أنه "على جميع العاملين أن يبقوا في منازلهم في الفترة ما بين 30 آذار و9 نيسان"، مستثنياً من هذا القرار "من يعمل في القطاعات الأساسية".

كما شدد على أن "العاملين سيحصلون على رواتبهم لكن يتعين عليهم تعويض الساعات التي لم يعملوا خلالها لاحقا".

وتعد ​إسبانيا​ من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من وباء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 72248 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 5690 حالة وفاة.