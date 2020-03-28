وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 حالة، شفي منها 18 حالة.
كما لفت جابر إلى أنه "سيتمّ البدء بإخلاء الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحّي من فنادق البحر الميّت والعاصمة عمّان اعتباراً من يوم الاثنين"، موضحاً أن "الأشخاص الخاضعين للحجر سيخضعون لحجر منزلي لمدة 14 يوماً بعد إخلائهم، وحذّر من زيارتهم في منازلهم أو مخالطتهم".
من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أنه "من المهم أن نؤكّد أنّ انخفاض أعداد الإصابات لا يعني زوال الخطر أو القلق، فالأمور ما زالت بحاجة إلى الحذر الشديد، وإلى التقيّد بتعليمات السلامة العامّة والوقاية، والالتزام بحظر التجوّل، والإجراءات الاحترازيّة الصارمة التي اتخذتها الحكومة".
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