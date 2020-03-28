نتانياهو: سنتجه حال لم يتغير اتجاه العدوى إلى إغلاق البلد بشكل كامل

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​، حكومته "بالاستعداد إلى تشديد القيود على الحركة الرامية إلى الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد بدءاً من غد الأحد".

وحذر نتنياهو من أنه "حال لم يحدث تغيير في اتجاه العدوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإغلاق البلاد بشكل كامل سيكون أمراً حتميًا".

من جهتها، سجلت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية حوالي 3 آلاف و360 مصابًا بفيروس كورونا، بزيادة 794 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم 50 في حالة حرجة، في حين بلغ عدد الوفيات 12 حالة حتى الآن، كما تعافي 89 شخصاً".