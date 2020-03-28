وزير الصحة الفرنتسي: طلبنا أكثر من مليار كمامة لمواجهة كورونا معظمها من الصين

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن "بلاده طلبت أكثر من مليار كمامة معظمها من الصين، لمحاربة فيروس كورونا الذي لم يتباطأ تفشيه في البلاد".
ولفت فيران إلى أن "الفرنسيين يستخدمون 40 مليون كمامة أسبوعياً في ظل تفشي الفيروس"، موضحاً أن "مخزون الكمامات الحالي يكفي لثلاثة أسابيع فقط".
من جهتها، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن "الأطباء ورجال الشرطة ومقدمي الرعاية المنزلية في فرنسا، اشتكوا من وجود نقص في الكمامات".
في السياق، تصاعدت أعداد الوفيات بالفيروس في فرنسا إلى 2314 وفاة، في ظل ارتفاع عدد المصابين إلى 37575 حالة.
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