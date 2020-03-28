السلطات الأميركية: تسجيل 453 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت ​السلطات الأميركية​، تسجيل 453 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة يومية قياسية.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، إلى أنه "لا يستبعد فرض حجر على ولاية نيويورك"، لافتاً إلى أنه "من الممكن إخضاع ولايتني نيو جيرسي وكونيكتيكت أيضا للحجر".

وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية من الولايات الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها الـ 44 ألفاً، بعد تسجيل أكثر من 7300 إصابة في يوم واحد.