حاكم نيويورك يرفض فكرة ترامب بشأن فرض الحجر الصحي على الولاية

رفض حاكم نیویورك ​أندرو كومو​، الفكرة التي طرحھا الرئیس الأميركي ​دونالد ترامب​ للحجر الصحي لمدة أسبوعین على منطقة نیویورك، مؤكدا أنھا ليست قابلة للتطبیق.

وفي مؤتمر صحافي، أوضح كومو أنه "تحدثت إلى الرئیس ترامب بشأن السفینة الطبیة القادمة ولم أتحدث معه عن أي حجر صحي وھو بدوره لم یتحدث عن الحجر الصحي على الإطلاق".

وشدد على أنه "لا أعرف كیف یمكن تطبيق ذلك من الناحیة القانونیة والطبیة وأیضا لا أعرف ما المقصود فعلا من الحجر الصحي".