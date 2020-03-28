مسؤول أميركي: هجمات المليشيات بالعراق ضد قواعدنا باتت متكررة وفي وضح النهار للمرة الأولى

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي تأكيده أن "هجمات المليشيات في ​العراق​ ضد قواعدنا العسكرية باتت متكررة وفي وضح النهار للمرة الأولى". وكشف المسؤول الأميركي أن "ثمة مؤشرات على سعي ​كتائب حزب الله​ العراق لمهاجمة القوات الأميركية". وفي وقت سابق كشفت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أن ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون) أمرت القادة العسكريين بالتخطيط لتصعيد المعركة الأميركية في العراق، وأصدرت الأسبوع الماضي توجيها بالإعداد لحملة لتدمير مجموعة من الميليشيات المدعومة من ​إيران​ والتي هددت بشن مزيد من الهجمات ضد القوات الأميركية".

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