قيادة الجيش تنفي خبراً يزعم حصول إشكال بين الجيش اللبناني والجيش السوري

نفت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، ما تم التداول به على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي عن وقوع إشكال بين الجيش اللبناني والجيش السوري على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل، داعية وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلّق بها.
من جهة اخرى، تسلّم اللواء اللوجستي عبر مطار بيروت الدولي، كمية من الأسلحة، بالإضافة إلى أعتدة وذخائر عسكرية لتدريب الوحدات الخاصة، مقدمة من السلطات الأميركية، وتأتي هذه الهبة ضمن إطار برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني.
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