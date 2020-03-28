قيادة الجيش تنفي خبراً يزعم حصول إشكال بين الجيش اللبناني والجيش السوري

نفت قيادة ​الجيش اللبناني​، في بيان، ما تم التداول به على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي عن وقوع إشكال بين الجيش اللبناني و​الجيش السوري​ على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة ​الهرمل​، داعية وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلّق بها.

من جهة اخرى، تسلّم ​اللواء اللوجستي​ عبر ​مطار بيروت الدولي​، كمية من الأسلحة، بالإضافة إلى أعتدة وذخائر عسكرية لتدريب الوحدات الخاصة، مقدمة من السلطات الأميركية، وتأتي هذه الهبة ضمن إطار برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني.