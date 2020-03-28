وزير الاقتصاد الإيطالي: أوروبا ستحتاج خطة مارشال ضخمة لإعادة إطلاق اقتصادها

أشار وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، إلى أنه "يعتقد أن أوروبا ستحتاج إلى خطة مارشال ضخمة جديدة، لإعادة إطلاق اقتصادها بعد الضربة التي مني بها من جراء جائحة كورونا".
وفي السياق، قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق، أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية بسبب كورونا، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.
من جهتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن جائحة "كوفيد 19" دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية.
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