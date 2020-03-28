أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2314 حالة.
وأشارت السلطات إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات أيضاً إلى 37575 حالة.
بالتوازي، أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أن "مكافحة كورونا ليست سوى في بداياتها"، لافتاً إلى أن "الوضع سيكون أصعب في النصف الأول من نيسان".
وفي مؤتمر صحافي، شدد على أنه لم يحصل "أي تأخير في اتخاذ قرار فرض العزل" الهادف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك ردا على انتقادات طاولت على وجه الخصوص تنظيم الانتخابات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الفرنسية تسجل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.