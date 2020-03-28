السلطات الفرنسية تسجل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 319 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2314 حالة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات أيضاً إلى 37575 حالة.

بالتوازي، أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أن "مكافحة كورونا ليست سوى في بداياتها"، لافتاً إلى أن "الوضع سيكون أصعب في النصف الأول من نيسان".

وفي مؤتمر صحافي، شدد على أنه لم يحصل "أي تأخير في اتخاذ قرار فرض العزل" الهادف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك ردا على انتقادات طاولت على وجه الخصوص تنظيم الانتخابات البلدية.