الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".

وفي وقت سابق أشار المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن ​إفريقيا​ سجلت 2650 إصابة ب​​فيروس كورونا​​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع تسجيل 49 حالة وفاة.

وأعلن غيبريسوس أن 45 دولة تشارك في تجارب سريرية لعقاقير ربما تساعد في علاج فيروس كورونا، مشدداً على أن "تطوير لقاح للفيروس ربما يحتاج إلى عام ونصف العام".

ولفت غيبريسوس إلى أنه "كلما زاد عدد الدول المشاركة في هذه التجارب، أسهم ذلك في تسريع إيجاد علاج لهذا الوباء"، موضحا أن "نقص معدات ​الوقاية​ الطبية يشكل أكبر تهديد للجهود الدولية المشتركة فيما يخص إنقاذ حياة الناس".