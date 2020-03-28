محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال الرئيس في التدوينة: "تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائمًا تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين". واختتم الرئيس التدوينة: "حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان جهود مكافحة فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.