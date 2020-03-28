بالصور- مديرية أمن قنا توفر سيارات لتوصيل القادمين من سفر

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

وفرت مديرية أمن قنا، مساء السبت أتوبيسات لنقل المواطنين القادمين من السفر، من محطة السكة الحديد إلى مراكزهم وقراهم خلال فترة حظر التجوال.

وتوجه المواطنون بالشكر للأجهزة الأمنية بقنا على الجهود التي يقومون بها لحفظ الأمن والأمان وتحقيق كافة سبل الراحة، وكذلك مراعاة الحالات الإنسانية الاضطرارية خلال حظر التجوال.

وفي السياق التزم المواطنون بقرار حظر التجوال، وأغلقت المحال التجارية أبوابها خلال الساعات المقررة.

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