بالصور- انهيار أجزاء من "قصر مكرم عبيد" خلال حظر التجوال في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهد ميدان مديرية أمن قنا انهيار جزء من مدرسة سيدي عمر الابتدائية - قصر مكرم عبيد سابقًا - خلال حظر التجوال دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا بانهيار جزء من مدرسة سيدي عمر الابتدائية - فيلا مكرم عبيد سابقًا - متأثرة بعدة انهيارات في الجزء الجنوبي منها منذ 5 سنوات.

ورصدت عدسة الخليج 365 انهيار المدرسة، بينما تحرر المحضر الشرطي اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن قصر مكرم بيك عبيد ضمن القصور ذات الطابع المعماري الفريد من الحقبة الخديوية التي صممت على الطراز الإيطالي.

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