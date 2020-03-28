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إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، اليوم، عن إصابته بفيروس التاجي، بعدما كان على اتصال مباشر برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طيلة الفترة الماضية.

 

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وقام ماثيو هانكوك باختبار سريع لكشف الإصابة بالفيروس، صباح اليوم، بعد إعلان إصابة رئيس الوزراء جونسون، وكانت نتيجة التحليل إيجابية.

 

ونشر وزير الصحة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أعلن فيه إصابته بالفيروس، ولكن بأعراض خفيفة، كما أوضح، لأنه بصحة جيدة، ويعمل الآن من المنزل.

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