الكويت: تمديد فترة الحظر في حالة عدم الالتزام بالتعليمات الصحية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن الحكومة لن تتردد في تمديد فترة الحظر الجزئي، أو تحوله إلى كلي، في حال استمرار عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، خصوصًا في الأوقات

خارج الحظر.

وقال الصالح - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم السبت: في ظل هذه الظروف، البقاء في المنازل هو القاعدة، والخروج يجب أن يقتصر على