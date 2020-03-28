قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت: إن بلاده ستخصص 20% من ميزانيتها السنوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررًا بالوباء في العالم، وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2517 اليوم السبت، بعد وفاة 139 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 3076 إلى 35408.
وقال روحاني، في تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي:
وتكافح إيران لحماية اقتصادها من وباء كورونا في ظل إقصائها عن أسواق رأس المال العالمية، وتواجه ضربة أخرى لاقتصادها مع هبوط أسعار النفط علاوة على العقوبات الأمريكية.
كان روحاني طمأن الإيرانيين، قائلًا: إن المنظومة الصحية بالبلادقوية وقادرة على التعامل مع أي تصاعد سريع في وتيرة المرض.
وأضاف أن الرعاية الصحية الحكومية ستدفع 90 بالمائة من تكاليف العلاج لمرضى كورونا، وقال روحاني: إن النسبة التي تم تخصيصها من الميزانية لمكافحة التفشي، والتي تصل إلى حوالي ألف تريليون ريال ستشمل منحًا وقروضًا بفوائد متدنية للمتضررين بالمرض.
وتصل قيمة المبلغ المخصص لمكافحة كورونا إلى حوالي 6.3 مليار دولار بسعر صرف الريال في السوق الحرة، والذي يبلغ حوالي 160 ألف ريال مقابل الدولار، لكن الحكومة ربما تقرر تخصيص بعض الأموال بسعر الصرف الرسمي المستخدم في دعم الغذاء والدواء وهو 42 ألف ريال مقابل الدولار.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تخصص 20% من ميزانيتها لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.