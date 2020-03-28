العراق يسير رحلة استثنائية لإجلاء مواطنيه العالقين في روسيا

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تسيير رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في موسكو إلى البلاد يوم غد الأحد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة إنها "خصصت رحلة استثنائية مباشرة لإجلاء المواطنين العراقين العالقين في موسكو وإعادتهم إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة وذلك بعد استحصال

موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق إجراءات السلامة والفحص الصحي".

ودعا وزير النقل عبد الله لعيبي الراغبين بالعودة إلى "الإسراع الى مكاتب الحجز التابعة للخطوط الجوية العراقية لتأكيد حجز تذاكر العودة، عقب استحصال كافة الموافقات الأصولية وبالتنسيق مع

سفارة العراق لدى موسكو"، وأن الرحلة جاءت استجابة للمناشدات الإنسانية التي أطلقها المواطنون العالقون هناك.

وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي، على تنسيق الجهود مع سلطات الطيران المدني الأخرى لغرض نقل العراقيين العالقين في دول الخارج بناء على توجيهات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في تسهيل عودة المواطنين في الخارج والذين مضى على خروجهم من العراق مدة لا تزيد على 3 أشهر عدا المقيمين.