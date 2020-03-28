بعد إصابته بالكورونا .. بلومبرج تجري تصويت لكفاءة آداء جونسون

أجرت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، استطلاع رأي حول كفاءة أداء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في التعامل مع أزمة كورونا خاصًة بعد إصابته بالفيروس.

وبحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها جهة "Number Cruncher Politics " المميزة بتقنياتها المثبتة والحلول المبتكرة، أن 72% من الناخبين المؤهلين راضون عن أداء بوريس جونسون. جهة "Number Cruncher Politics " المميزة بتقنياتها المثبتة والحلول المبتكرة، أن 72% من الناخبين المؤهلين راضون عن أداء بوريس جونسون.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية أن نصف ناخبي حزب العمال، والذين يصوتون لأحزاب أخرى سعداء ايضَا بقيادة بوريس.

ووفقًا لما قالت وكالة بلومبرج، إن مثل هذه الأرقام الإيجابية لم تظهر لرئيس وزراء بريطاني بعد توني بلير عام 1997.

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