الصحة العالمية: أفريقيا بها 2650 إصابة مؤكدة بكورونا و49 وفاة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن أفريقيا سجلت 2650 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و49 حالة وفاة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكد غيبريسوس، أن المنظمة جاهزة لمساعدة جميع البلدان في حربها ضد الفيروس، لافتًا إلى أن "البلدان التي تمتلك أنظمة صحية ضعيفة عليها أن تتصرف بحزم من أجلاحتواء التفشي بين الإصابات الأولى، ما من شأنه أن يمنع العدوى".
وعلى مستوى العالم، تؤكد آخر البيانات أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من 641000 شخص فيما تجاوز عدد الوفيات الـ29 ألفًا و900 شخص.
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