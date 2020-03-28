أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية في بلاده لمدة أسبوعين، في إجراء حكومي جديد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال سانشيز، :"على جميع العاملين أن يبقوا في منازلهم في الفترة ما بين 30 مارسو9 أبريل، باستثناء من يعمل في القطاعات "الأساسية".
وأوضح أن العاملين سيحصلون على رواتبهم، لكن يتعين عليهم تعويض الساعات التي لم يعملوا خلالها لاحقًا.
وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من وباءفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 72248 حالة إصابة مؤكدا بالفيروس، بينها 5690 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني يعلق عمل القطاعات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.