اخبار العالم

كورونا.. رئيس الوزراء الإسباني يعلّق عمل القطاعات الثانوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية في بلاده لمدة أسبوعين، في إجراء حكومي جديد لمكافحة تفشي فيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

 

وقال سانشيز إن على جميع العاملين أن يبقوا في منازلهم في الفترة ما بين 30 مارس و9 أبريل، باستثناء من يعمل

في القطاعات "الأساسية".

 

Advertisements

وأوضح أن العاملين سيحصلون على رواتبهم لكن يتعين عليهم تعويض الساعات التي لم يعملوا خلالها لاحقا.

 

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من وباء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 72248 حالة إصابة مؤكدا بالفيروس، بينها 5690 حالة وفاة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. رئيس الوزراء الإسباني يعلّق عمل القطاعات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا