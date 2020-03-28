أوردت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19) تجاوز 615 ألف شخص على مستوى العالم، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد إصاباتتجاوز 104 آلاف شخص.
وأضافت خلال نبأ عاجل، أن عدد الوفيات عالميًا بلغ 28 ألف حالة فيما تعافى 135 ألفًا،وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
حيث تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص وحصد أرواح ما يزيد على 30 ألف شحص.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج: عدد مصابي كورونا في العالم يتجاوز 615 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.