بلومبرج: عدد مصابي كورونا في العالم يتجاوز 615 ألفًا

أوردت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19) تجاوز 615 ألف شخص على مستوى العالم، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد إصابات

تجاوز 104 آلاف شخص.

وأضافت خلال نبأ عاجل، أن عدد الوفيات عالميًا بلغ 28 ألف حالة فيما تعافى 135 ألفًا،

وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

حيث تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص وحصد أرواح ما يزيد على 30 ألف شحص.