مساعدات لتنزانيا والصومال وإغاثة متضرري أمطار عدن

امتدت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، إلى تنزانيا وإقليم صوماليلاند، واليمن، وتضمنت مساعدات عينية للمدارس، وسلال غذائية، وتأهيل للعائدين إلى الصومال، وإغاثة متضرري السيول بعدن.

ففي جمهورية تنزانيا الاتحادية، سلّم المركز دفعة جديدة من المساعدات العينية للمدارس بمقر وزارة الخارجية التنزانية في مدينة دار السلام، وتسلّمها عضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، والتي شملت 120 جهاز حاسب آلي، و7 آلات تصوير، وزعت على عدد من المدارس بالعاصمة دودوما.

شكر وامتنان

عبّرت عضو البرلمان التنزاني، عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لتقديم هذه المساعدات للشعب التنزاني، والتي تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، خلال المركز، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

دعم دائم

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 15400 سلة غذائية في مدينة هرجيسا بإقليم صوماليلاند، تزن 1386 طنا، استفاد منها 92400 فرد، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند. وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند فيصل علي شيخ، بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ومركز الملك سلمان للإغاثة، على وقوفهم ودعمهم الدائم أشقاءهم في صوماليلاند، وكذلك لجهود فرع المركز في إفريقيا لمتابعته الوضع الإنساني في صوماليلاند، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الضعيفة.

آليات متبعة

قال مساعد مدير فرع المركز في إفريقيا يوسف بخيت البلوشي، إنه رغم جائحة كورونا التي عمت العالم، وانقطاع الطيران الدولي بين جميع الدول، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم المساعدات لإخوتنا في صوماليلاند، إذ تم تخصيص 2700 طن من السلال الغذائية لـ30 ألف أسرة، تزن السلة الواحدة 90 كجم وتكفي لشهر، مضيفا أنه تم خصيص 2600 سلة غذائية تُسلم للمعلمين المتطوعين في صوماليلاند، إذ يتم توزيعها حسب الآليات المتبعة بالمركز.

تأهيل العائدين

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة برعو بإقليم صوماليلاند، مركزا لتأهيل اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم من اليمن، استفاد منه 8040 شخصًا، بقيمة مليوني دولار أمريكي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

مساعدات إيوائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول بمحافظة عدن، إذ جرى توزيع 250 سلة غذائية استفاد منها 1500 فرد في مديرية دار سعد.

يذكر أن المركز دشن، أول من أمس، توزيع مساعدات إيوائية وغذائية للمضررين من السيول بمحافظات عدن، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، شملت 2313 سلة غذائية، و4000 كرتون من التمور، و308 خيام، و600 من البساط، و790 حقيبة إيواء طارئة، يستفيد منها أكثر من 37000 فرد.

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تنزانيا

120 جهاز حاسب آلي

7 آلات تصوير

إقليم صوماليا لاند

إقليم أرض الصومال، أو صوماليا لاند: هي منطقة حكم ذاتي تقع في القرن الإفريقي

15400 سلة غذائية

1386 طنا

92400 مستفيد

اليمن

مساعدات للمتضررين من الأمطار والسيول في عدن

250 سلة غذائية

1500 مستفيد