تعزيز التعاون بين واشنطن وأوروبا

تباحث وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ونظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن «الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي» في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد. واتفق الإسباني بوريل وبومبيو أيضاً على ضرورة توفير زيادة سريعة في مجال المساعدات الإنسانية لأهداف طبية، على أن تقدّم إلى الدول الأكثر ضعفاً، وذكر البيان أنّ «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قادرتان على الإسهام بشكل ملحوظ في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الوباء».



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