الاحتلال يقصف مواقع بغزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدة غارات على مواقع بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرات بدون طيار استهدفت بعدة صواريخ موقعا شمال غرب مدينة غزة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية، موقعا شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة بصاروخ، إضافة إلى قصف مدفعي بقذيفتين شرق مدينة غزة، مما أدى إلى أضرار مادية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



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