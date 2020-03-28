«الصحة العالمية»: أفريقيا بها 2650 إصابة بـ«كورونا» و49 وفاة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في أفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49.

وأضاف على تويتر أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس.

وقال إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع.

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