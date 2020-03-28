100 وفاة بـ «كورونا» في تركيا و7 آلاف إصابة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 108 أشخاص، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.

وقال قوجة، في تغريدة عبر «تويتر»، إنه «تم إجراء 7 آلاف و641 فحصاً للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة ألف و704 أشخاص»، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 7 آلاف و402.

ولفت قوجة إلى إجراء ما مجموعه 55 ألفاً و464 فحصاً للكشف عن «كورونا».

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