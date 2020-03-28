مصر تسجل 40 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

أعلنت مصر اليوم تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ليصل العدد الكلي للمصابين إلى 576 حالة إلى جانب 6 وفيات ليرتفع العدد إلى 36 حالة وفاة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم.

وأوضح أنه من بين الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن عدد حالات الوفيات الـ 6 بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، ودمياط، والمنيا، وبورسعيد.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.