فرنسا تطلب «أكثر من مليار» كمامة واقية من «كورونا»

أعلن وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران، اليوم السبت، أنّ فرنسا طلبت «أكثر من مليار» كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى «إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا»، مذكراً بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعياً.

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