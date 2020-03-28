عزل صحي لوزير سوداني لمخالطته مصاباً بـ «كورونا»

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، السبت، وضع نفسه في العزل الصحي بعدما تبيّن أنّه قابل أحد المصابين بكوفيد-19، من دون أن تظهر عليه أعراض.

وسجل السودان خمس إصابات بكرونا المستجد، أدت واحدة منها إلى الوفاة.

وقال إبراهيم في بيان إنّه صار «في عزل شخصي»، موضحاً «كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة».

وأعلن السودان في 13 مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

وكان مجلس الأمن والدفاع فرض في 16 مارس حال الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي كوفيد-19.

والاثنين، أعلن المجلس نفسه، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، فرض حظر تجوال في جميع المدن اعتباراً من اليوم التالي.

كما أغلقت السلطات السودانية جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية.

وعلّقت الحكومة في الرابع عشر من الجاري الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

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