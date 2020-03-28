600 ألف إصابة بـ«كورونا» عالمياً

أشارت تقديرات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية المرموقة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد تجاوزت 600 ألف حالة على مستوى العالم.

وقالت الجامعة قبل وقت قصير من اليوم السبت، إن عدد الإصابات وصل إلى 614 ألفاً و884 حالة، وأضافت أن الوفيات جراء مرض الالتهاب الرئوي «كوفيد -19» الذي يسببه الفيروس، وصلت إلى 28 ألفاً و600 حالة.

ويتوقع الخبراء وجود أعداد كبيرة غير معروفة من الإصابات، مشيرين إلى أنه لا يوجد بلد لديه اختبارات كافية لفحص جميع سكانه.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في العالم، بما يتجاوز 104 آلاف و830 حالة، تلتها إيطاليا بأكثر من 86 ألفاً و490 حالة ثم الصين بأكثر من 81 ألفاً و990 حالة.

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