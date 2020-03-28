860 فحصاً لضيوف الإمارات العائدين من الصين جميعها تؤكد خلوهم من "كورونا"

أكد الدكتور فيصل مصلح الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي لمدينة الإمارات الإنسانية أن جميع الفحوصات المخبرية التي أجريت على رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية وتستضيفهم حاليا "مدينة الإمارات الإنسانية" بأبوظبي جميعها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الأحبابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إنه تم إجراء 4 فحوصات مخبرية لضيوف الإمارات والبالغ عددهم 215 شخصاً خلال فترة الحجر الصحي والمقدرة بـ 14 يوماً والتي جاءت نتائجها جميعها سلبية.

وأضاف أنه تم إجراء 860 فحصاً مخبرياً لضيوف الإمارات المقيمين في مدينتها الإنسانية على 4 مراحل إضافة إلى 153 فحصا للكادر الطبي والعاملين في المدينة على 3 مراحل بإجمالي 1013 فحصاً مخبرياً أكدت جميعها سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية في المدينة وعددهم 16 كادراً طبياً قاموا بجهود كبيرة جسدت نموذجاً رائداً في العمل الوطني الإنساني يؤكد رسوخ قيم العطاء ومد يد العون والمساعدة في نفوس أبناء الإمارات وطن الإنسانية.

وقال إن الكادر الطبي من الأطباء والممرضين جميعهم مختصين بالتعامل مع الأمراض المعدية لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الإمارات على مدار الساعة من خلال التواجد في المدينة الإنسانية طوال فترة الحجر الصحي حيث تم تدريبهم على الإجراءات المتبعة والمتمثلة في الفحص والمتابعة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الصحية خلال فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ14 يوما، قال الأحبابي إنه تم تخصيص ملف طبي خاص بكل ضيف في المدينة الإنسانية تمت من خلاله متابعة احتياجاته الطبية كون بعض الضيوف لديهم حالات صحية وأمراض مزمنة فمنهم حوامل ومنهم من لديه داء السكري والربو وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى مما أسهم في توفير الأدوية اللازمة لهؤلاء الأشخاص إضافة إلى أخذ المؤشرات الحيوية وتسجيل الطول والوزن وإجراء الفحوصات المخبرية الأولية لجميع الضيوف خلال فترة الحجر الصحي.

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وأوضح الأحبابي أن مدينة الامارات الإنسانية جهزت لاستيفاء جميع اشتراطات الحجر الصحي المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الأخرى لمكافحة العدوى والحد من انتشارها بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية فيما تضمنت عيادتين "رجالية ونسائية" مجهزتين بجميع المعدات الصحية والأدوات الطبية اللازمة للمتابعة اليومية وكذلك توفير الأدوية اللازمة.

وقال إنه وفي إطار الحفاظ على سلامة العاملين في مدينة الإمارات الإنسانية تم توعية وتثقيف وتدريب أطقم النظافة وعمال الصيانة وأفراد الأمن على الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها خلال فترة الحجر الصحي حيث تم تقديم ورشة توعوية لجميع المشاركين في الحدث من الجهات المعنية عن فيروس كورونا المستجد وكيفية لبس ونزع أدوات الحماية الشخصية.

من جانبه طمأن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث عوائل الرعايا المقيمين حاليا في مدينة الإمارات الإنسانية ..مشيرا إلى أن ضيوف الإمارات معززين مكرمين في وطن الإنسانية حتى نبحث الترتيبات اللازمة لهم بعد ذلك متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والإقامة السعيدة.

وقال الظاهري إن مدينة الإمارات الإنسانية تتابع عن كثب الوضع الصحي لضيوف الإمارات منذ استضافتهم ما يجسد النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة.

ووجه الظاهري الشكر للمتطوعين من أبناء زايد الخير الذين ساهموا في إنجاح هذه المهمة الإنسانية وتلبية احتياجات الاشقاء والأصدقاء وتقديم سبل الراحة والرعاية الكاملة لهم في وطنهم الثاني الإمارات.