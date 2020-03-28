200 مليون دولار خسائر قطاع السياحة في إيران بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مارس 2020 10:15 مساءً - بدأت إيران تحصي خسائرها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من بين أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة التراث الثقافي الإيراني إن وباء فيروس كورونا سيكلف صناعة السياحة في البلاد 200 مليون دولار في غضون ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية الرسمية عن فالي تيموري نائب الوزارة المسؤول عن السياحة السبت أن الحكومة حاولت مساعدة الفنادق من خلال إلغاء فواتير التأمين والخدمات، بيد أنها لا تستطيع منع تسريح العمال.

ولم يذكر عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم فى قطاع السياحة.

ووفق موقع “راديو فردا”، رغم أن السياحة من الدول الغربية كانت محدودة قبل الوباء، فإن العديد من السياح وخاصة الحجاج من الدول المجاورة زاروا إيران في السنوات الأخيرة.

وزار البلاد 7.8 مليون سائح في الفترة من 21 مارس 2018 إلى 20 مارس 2019 مع 93 في المئة من دول المنطقة، ومعظمهم من العراق وأفغانستان.

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من جانبه، قال سكرتير جمعية شركات الطيران لـ”إيرنا” أن تفشي الفيروس في البلاد سيكلف 200 مليون دولار لصناعة الطيران حتى أوائل أبريل.

وأوضح أن الرحلات الداخلية انخفضت بنسبة 90 فى المئة وأن ثلاث شركات طيران توقفت تماما عن الطيران .

وأضاف أنه لا يملك معلومات عن تسريح العمال، ولكن إذا استمر الوضع الحالي ستجد الشركات نفسها مجبرة على خفض القوى العاملة لديها”.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السبت إن البنية التحتية الصحية في إيران قوية وجاهزة للتعامل مع أي تصاعد محتمل في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 2378 في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة 32332.