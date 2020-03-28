الأردن .. 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن الأردن سجل اليوم السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 إصابة، بحسب الإيجاز الصحفي اليومي الذي قدمه في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه ”سيتم البدء بإخلاء الخاضعين للحجر الصحي في فنادق البحر الميت وعمان وبقية المناطق، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وفق خطة مدروسة، تعتمد على تاريخ بدء الحجر للجميع، والتأكّد من عدم إصابة أي منهم“، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وشهدت البلاد، أمس الجمعة، أول وفاة بفيروس كورونا لامرأة ثمانينية كانت تعاني في السابق من مشاكل صحية.
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