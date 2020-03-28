1700 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا في تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 7402 عقب تسجيل 1704 حالات جديدة، فيما أكدت تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد-19″ إلى 108.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن الجمعة، عن عزل 12 قرية وبلدة بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات عن غلق جميع أماكن التنزه والسواحل يومي السبت والأحد المقبلين.

وكان مسؤول محلي قد أعلن أنه جرى عزل بلدة وأربع قرى في إقليم ريزا التركي المطل على البحر الأسود بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك في أول إغلاق من نوعه في البلاد منذ بداية تفشي المرض قبل أسبوعين.

وقال علاء الدين سيردار رئيس بلدية كانديرلي في مقابلة مع محطة (تي.آر.تي خبر) التركية الحكومية، إن العزل إجراء احترازي لمنع انتشار المرض أكثر بعد وفاة مريض في البلدة أمس الخميس جراء إصابته بالفيروس.

ونقل قرابة 1500 مسافر من الجزائر وتونس والأردن تقطعت بهم السبل في مطار إسطنبول بسبب أزمة فيروس كورونا، إلى مجمع للطلاب في شمال تركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس. والركاب، وغالبيتهم جزائريون، علقوا في المطار بعد أن ألغيت الرحلات الجوية إلى بلدانهم. وتم نقلهم بالحافلة إلى مجمع للطلاب في مدينة كارابوك الواقعة شمالا، وفق ما ذكرت وكالة “دوغان للأنباء.