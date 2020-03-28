خلال 24 ساعة فقط.. إسبانيا تعلن 832 وفاة بكورونا المستجد

سجلت إسبانيا، اليوم السبت، 832 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية، بينما أشار مسؤولون إلى أن الوباء اقترب على ما يبدو من بلوغ ذروته في البلاد.

وفي هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستوقف جميع الأنشطة الاقتصادية “غير الضرورية” لمدة أسبوعين لمنع تفشي الوباء.

وتحل حصيلة الوفيات في إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد إيطاليا إذ بلغت 5690.

ورغم أن الأرقام الأخيرة من إسبانيا تظهر ازديادا يوميا في الإصابات بأكثر من 8000 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي 72 ألفا و248 إصابة، تبدو وتيرة الإصابات الجديدة تتباطأ في حين أفاد مسؤولون أن الوباء قد يكون اقترب من الذروة.

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وقال منسق الطوارئ لدى وزارة الصحة فيرناندو سيمون إن “الزيادة تتباطأ أو تستقر شيئا فشيئا”، منوها إلى أن الأعداد “تقترب جدا” من الذروة.

وأقر بأن تزايد أعداد الإصابات دفع بالمنظومة الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار إذ يشكل الضغط على وحدات العناية المركزة مصدر قلق رئيسيا.

وصرح سيمون “لا تزال لدينا مشكلة كبيرة في الإغراق الذي تعاني منه وحدات العناية المركزة لدينا”، مشيرا إلى أن أسوأ مراحل الأزمة قد تتجسد أواخر الأسبوع المقبل.