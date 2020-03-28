الحالة الوبائية في المغرب.. 211 شخصا أصيبوا بالفيروس في المغرب من ضمن 359 حالة معلنة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى359 حالة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية العامة، معاذ لمرابط، أنه بين الساعة السادسة من مساء أمس والساعة السادسة من مساء اليوم، تم تسجيل 3 حالات وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 24 حالة.

وحول مكان الإصابة، قال المتحدث إن 59 بالمائة من الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم هم حالات محلية، أي حوالي 211 شخصا، مقابل 41 بالمائة هم حالات وافدة.

وتوزع حالات الإصابة الـ359 بين جهات المملكة كاتالي: الدار البيضاء سطات 107 حالات، فاس مكناس 63 حالة، الرباط سلا القنيطرة 64 حالة، مراكش آسفي 62 حالة، طنجة تطوان الحسيمة 23 حالة، سوس ماسة 11 حالة، بني ملال خنيفرة 10 حالات، الجهة الشرقية 13 حالة، درعة تافيلالت 5، كلميم وادنون حالة واحدة، جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب لم تسجل بهما أية حالات.

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أما توزيع الوفيات، فإن 6 منها بجهة الدار البيضاء سطات، و5 بجهة مراكش آسفي، و4 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و3 بجهة فاس مكناس، و2 بجهة الشرق، و2 بجهة سوس ماسة، و1واحدة بجهة بني ملال خنيفرة. أما معدل سن المتوفين فهو 66 سنة وجميعها تعاني أمراضا مزمنة، ودخلت المستشفيات في حالة حالة حرجة.

بالنسبة للحالة السريرية على الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، 13 بالمائة من المصابين لا يعانون من أي أعراض سريرية، و72 بالمائة يعانون من أعراض هينة أو متوسطة، و9 بالمائة يوجدون في حالة خطيرة، و6 بالمائة في حالة حرجة. وتنقسم هذه الحالات42 بالمائة من هذه الحالات نساء، و58 رجال.

كما كشف المتحدث عن استبعاد إصابة 1461حالة بعد إجراء التحاليل المخبرية.