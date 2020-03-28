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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
قالت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 359 حالة.
وأكدت الوزارة، أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 24 حالة.
والجمعة، شدد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، على أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.
ودعا قائد الائتلاف الحكومي إلى تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام.
وتحاول المملكة السيطرة على انتشار فيروس كورونا باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها
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