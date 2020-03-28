- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان جديدتان بكورونا في ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.
وقال المركز، في بيان، إن ”الحالة الأولى تعود لإمرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة بمصراتة، والحالة الثانية تعود إلى شاب عائد المختبر“.
ورجحت قناة ”السلام“ الفضائية بأن تكون المرأة التقطت العدوى أثناء حضورها مناسبة اجتماعية (عرس)، ويتم حاليا حصر المخالطين لها، من أجل حجرهم صحيا.
وبتسجيل هاتين الحالتين يصبح عدد إصابات كورونا في ليبيا 3، بعد أن سجلت قبل أيام، في طرابلس، حالة لرجل كبير في السن عاد مؤخرا من العمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابتان جديدتان بكورونا في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.