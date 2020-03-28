إيرلندا تسجل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 28 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت إيرلندا تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، إضافة إلى نحو 300 حالة إصابة جديدة، في يوم واحد.



ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة، التي تم إعلانها اليوم السبت، تقع في شرق البلاد، وأنها ترفع حصيلة حالات الوفاة في البلاد إلى 36 حالة. وسجلت إيرلندا 294 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت، ليرتفع عدد إجمالي المصابين فيها إلى 2415 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن عدد المصابين الذين تم تسجيلهم اليوم أقل من العدد الذي تم تسجيله أمس الجمعة في البلاد، الذي وصل إلى 302 حالة في يوم واحد.

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وأعلنت السلطات الصحية في أيرلندا، يوم 29 فبراير/ شباط الماضي، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمالي إيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 645 ألف مصاب، بينهم أكثر من 29 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 139 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 115 ألف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.