الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرق مصراتة

السبت 28 مارس 2020

أعلنت قوات الجيش الليبي، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت تنفيذ غارة على محور الوشكة شرق مصراته، لكنها لم تتمكن من إحداث أي خسائر في صفوف قوات الجيش الليبي.



ونقل موقع إرم نيوز، عن الرائد عبدالسلام بن صالح من قوات الدفاع الجوي الليبي، أن وحدات الدفاع الجوي التي انتقلت للخطوط الأمامية والمجهزة بمعدات متابعة ورصد الطائرات المسيرة استطاعت أن تتصدى للطائرة وهي من نوع ”بيرقدار“ تركية الصنع وأسقطتها قبل تنفيذ مهامها.

وقال بن صالح إن ”هذه الطائرة سبق لها تنفيذ غارة أمس الجمعة وأسفرت عن مقتل عدد من جنود الجيش الليبي وتدمير عربتين للجيش غرب منطقة أبوقرين أثناء تقدم قواته“.

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وأوضح، بأن ”طائرات الجيش الليبي من طراز ميج 23 نفذت بعد اسقاط المسيرة التركية غارة جوية بواسطة 3 طائرات استهدفت عدة عربات مدرعة وكذلك شاحنات وقود وذخائر لمليشيات مصراته والتي تحاول استعادة السيطرة على محور الوشكة وتعويض خسائرها المادية والبشرية واستعادة السيطرة على أراض فقدتها إثر تقدم قوات الجيش منذ يوم الخميس الماضي“؛ وفق قوله.

وبحسب بيانات عسكرية، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين قوات الجيش ومسلحي الوفاق عصر يوم السبت بمحور عين زارة بطرابلس، أسفرت عن تقدم قوات الجيش إلى شارع الشركة الإيطالية ومسجد طيبة بطريق الأبيار.

يذكر أن قوات الجيش الليبي تنفذ عدة عمليات عسكرية بمحيط مصراته وكذلك في ضواحي طرابلس كما أنها فتحت محورا شمال غرب العاصمة عبر الطريق الرابط بين العاصمة الليبية والحدود التونسية.