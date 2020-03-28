شكرا لقرائتكم خبر عن «هادي»: المليشيا تعمل لصالح أطماع إيران التوسعية والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بالمواقف المشرفة لقبائل محافظة مأرب والجيش الوطني في بلاده، المسنود من قوات تحالف دعم الشرعية، لدحر فلول وقوى التمرد من المليشيات الحوثية الإيرانية التي قال إنها تزج بالأبرياء والمغرر بهم وقوداً في حربها العبثية خدمة لأهداف وأجندة إيران وأطماعها التوسعية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شدد هادي، على تعزيز الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وأدواتها وأذرعها, مثمناً في السياق جهود السلطة المحلية على مختلف الصعد، ومنها العمل على استتباب الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين والنازحين من المحافظات المجاورة الفارين من جحيم الحرب التي تشنها المليشيا المدعومة من إيران.
من جهته، أكد محافظ مأرب الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية حتى عودة الأمن والاستقرار إلى كل المناطق في البلاد.
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