صحة النجف تعلن نتائج فحوصات 15 مشتبها باصابته بفايروس كورونا

وقال مسؤول وحدة الامراض التنفسية بدائرة الصحة ليث الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "غادر الحجر الصحي هذا اليوم 15 شخصا من الملامسين المحورين صحيا ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لبعض من تمت تشخيص اصابتهم بفايروس كورونا"، مبينا ان "هؤلاء المحجورين خضعوا طوال مدة الفحص الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية".

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واضاف ان "حجرهم كان احترازيا حماية لهم وللمجتمع خشية ان يكونوا تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة"، مؤكدا ان "المحجورين هم ضيوف اعزاء على الدائرة طوال وجودهم في الحجر الصحي ويحظون برعاية وعناية واهتمام كبيرين بناء على توجيه مدير عام دائرة الصحة رضوان الكندي".

وتابع ان "مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء اصبح 187 شخصا من كافة الاعمار"، لافتا الى انهم " موزعين على مدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة ودار الضيافة التابع الى امانة مسجد الكوفة المعظم".