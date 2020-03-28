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كربلاء تصدر توضيحا بشأن المصابين بكورونا اليوم

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اصدرت محافظة كربلاء، السبت، توضيحا بشأن المصابين بكورونا اليوم.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " كل الأصابات التي سجلت اليوم في محافظه كربلاء جاءوا من سوريا رغم ان الخلية الأزمة المركزية لم تذكر أو تسجل سوريا موبوءه".

 

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واضاف انه "تم حجر كل الحملة التي جاءت من سوريا لمدة ١٤ يوما".

 

واعلنت دائرة صحىة كربلاء، اليوم السبت، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس في المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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