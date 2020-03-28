كربلاء تصدر توضيحا بشأن المصابين بكورونا اليوم

اصدرت محافظة كربلاء، السبت، توضيحا بشأن المصابين بكورونا اليوم.
وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " كل الأصابات التي سجلت اليوم في محافظه كربلاء جاءوا من سوريا رغم ان الخلية الأزمة المركزية لم تذكر أو تسجل سوريا موبوءه".
واضاف انه "تم حجر كل الحملة التي جاءت من سوريا لمدة ١٤ يوما".
واعلنت دائرة صحىة كربلاء، اليوم السبت، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.
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