كربلاء تصدر توضيحا بشأن المصابين بكورونا اليوم

اصدرت محافظة كربلاء، السبت، توضيحا بشأن المصابين بكورونا اليوم.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " كل الأصابات التي سجلت اليوم في محافظه كربلاء جاءوا من سوريا رغم ان الخلية الأزمة المركزية لم تذكر أو تسجل سوريا موبوءه".

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واضاف انه "تم حجر كل الحملة التي جاءت من سوريا لمدة ١٤ يوما".

واعلنت دائرة صحىة كربلاء، اليوم السبت، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.