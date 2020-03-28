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تسجيل اصابتين بكورونا في دهوك

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اعلنت صحة اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل اصابتين بفايروس في دهوك.
وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في محافظة دهوك".

وسجلت المحافظات العراقية عشرات الاصابات بفايروس كورونا، فضلا عن وضع اخرين في الحجر الصحي للاشتباه باصابتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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