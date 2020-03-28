تسجيل اصابتين بكورونا في دهوك

اعلنت صحة اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في دهوك.
وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في محافظة دهوك".
وسجلت المحافظات العراقية عشرات الاصابات بفايروس كورونا، فضلا عن وضع اخرين في الحجر الصحي للاشتباه باصابتهم.
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