تسجيل اصابتين بكورونا في دهوك

وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في محافظة دهوك".

وسجلت المحافظات العراقية عشرات الاصابات بفايروس كورونا، فضلا عن وضع اخرين في الحجر الصحي للاشتباه باصابتهم.