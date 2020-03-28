تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في كربلاء

اعلنت دائرة صحىة كربلاء، السبت، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تسجيل ( 11 ) إصابة جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة". وأضافت أن "إجمالي الإصابات المُسجَلة في المُحافظة إرتفع الى 41 حالة بضمنها ( 6 ) حالة وفاة".

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