عمليات بغداد تعلن أعداد الملقى القبض عليهم والغرامات منذ تطبيق حظر التجوال

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن أعداد الملقى القبض عليهم وعدد الغرامات منذ تطبيق حظر التجوال في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قواتنا الامنية مستمرة في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل بغداد، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٨ من الشهر ذاته من القاء القبض على ٣٩١٤ مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت ٦٤٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات ٢٤٥٧٨ غرامة".



وجددت، دعوتها لمواطني العاصمة لـ "الالتزام التام بإجراءات الحظر الوقائي والابتعاد عن التجمعات وعدم خرق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة".



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