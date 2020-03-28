إصابتان جديدتان بكورونا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقال المركز، في بيان، إن ”الحالة الأولى تعود لإمرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة بمصراتة، والحالة الثانية تعود إلى شاب عائد المختبر“.

ورجحت قناة ”السلام“ الفضائية بأن تكون المرأة التقطت العدوى أثناء حضورها مناسبة اجتماعية (عرس)، ويتم حاليا حصر المخالطين لها، من أجل حجرهم صحيا.

وبتسجيل هاتين الحالتين يصبح عدد إصابات كورونا في ليبيا 3، بعد أن سجلت قبل أيام، في طرابلس، حالة لرجل كبير في السن عاد مؤخرا من العمرة.