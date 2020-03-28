20 % من ميزانية إيران لمواجهة أزمة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.

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وفي جلسة عقدت أمس، للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الإيراني الجديد (الذي بدأ في العشرين من الشهر الحالي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي مئة ألف مليار تومان ، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء. (الدولار يساوي 11460تومان ).

وأضاف «لقد منحنا فترة إعفاء لسداد الضرائب، والتأمينات، ورسوم البلدية، والأقساط المصرفية، وتكلفة المرافق والغاز وتقديم دعم مالي لأربعة ملايين أسرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع أنه تم تخصيص أموال لصندوق البطالة و 8 مليارات دولار لأقساط منخفضة التكلفة لمدة عامين بمعدل 12%، والتي ستمنح للشركات التي تتعرض لضغوط هذه الأيام».